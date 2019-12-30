Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
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Из-за сообщений о минировании в Благовещенске эвакуируют детские сады

Амурская правдавчера в 20:48

Эвакуация пациентов и работников поликлиники из-за «минирования» прошла в Благовещенске

Телепортвчера в 23:16

Из семи детских садов Благовещенска эвакуируют детей из-за сообщений с угрозами взрыва

ТАССвчера в 21:17

В Благовещенске сообщили о минировании в перинатальном центре

Амур.инфовчера в 21:50

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

РИА Новости00:23

Благовещенцы сообщают об эвакуации областной больницы и детских садов

АСН24вчера в 20:34

Очередная волна «минирований» прошла в Благовещенске

ИА Порт Амурвчера в 20:32
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда

Чемпионат вчера в 09:36
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова устроила грандиозный день рождения дочери

Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
7Дней.ру вчера в 23:05
Общество

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
UfaTime.ru 28 декабря в 09:29
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
REGNUM 00:02
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Гаджеты

Рассекречены первые изображения смартфона Google Pixel 4a

Goroday.ru 28 декабря в 12:22
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Трамп раскритиковал Twitter за временную блокировку его учётной записи

Twitter объяснил эти действия «сбоем в системе», из-за которого пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая главы Белого дома.
Московский Комсомолец вчера в 22:07
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 28 декабря в 07:08
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Dgl.ru 28 декабря в 15:49
Здоровье

Прием витамина D может быть опасен

Витамин D следует принимать только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
МИР 24 вчера в 23:06
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 00:52
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС вчера в 18:04
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
РБК 01:00
Гаджеты

Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone

Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
iReactor вчера в 18:28
Политика

Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Вести.Ru вчера в 15:36
Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Гаджеты

Подножку Samsung на рынке OLED-экранов поставит BOE

Китайский производитель BOE давно освоил технологию ЖК-дисплеев, однако на рынке OLED-экранов компания считается пешкой на фоне таких гигантов, как Samsung и LG.
iXBT.com 00:43
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 00:27
Общество

Калужских водителей предупредили об ухудшении погоды

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий: - Отправляясь в поездку, не забудьте проверить техническое состояние транспортного средства, а также обеспечить наличие теплых вещей и мобильных средств связи.
Калужские новости 27 декабря в 01:32
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
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Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК вчера в 15:47
Футбол

Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Газета.Ru вчера в 14:53
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Шоу-бизнес

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После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Энергетика

Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд

Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.
Газета.Ru вчера в 13:02
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