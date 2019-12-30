Происшествия
РИА НовостиВ Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась
Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
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Екатерина Стриженова устроила грандиозный день рождения дочери
Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
Общество
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Гаджеты
Рассекречены первые изображения смартфона Google Pixel 4a
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Политика
Трамп раскритиковал Twitter за временную блокировку его учётной записи
Twitter объяснил эти действия «сбоем в системе», из-за которого пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая главы Белого дома.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Здоровье
Прием витамина D может быть опасен
Витамин D следует принимать только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Экономика
Российские миллиардеры рекордно разбогатели
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
Гаджеты
Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой
Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Гаджеты
Подножку Samsung на рынке OLED-экранов поставит BOE
Китайский производитель BOE давно освоил технологию ЖК-дисплеев, однако на рынке OLED-экранов компания считается пешкой на фоне таких гигантов, как Samsung и LG.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
Общество
Калужских водителей предупредили об ухудшении погоды
ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск просит водителей планировать поездки с учетом погодных условий: - Отправляясь в поездку, не забудьте проверить техническое состояние транспортного средства, а также обеспечить наличие теплых вещей и мобильных средств связи.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Футбол
Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Энергетика
Козак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд
Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.