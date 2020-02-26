Общество
РИА НовостиВ Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за «минирования»
Как уточнили в мэрии, сообщения о "минировании" зданий продолжают поступать. Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы.
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На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
Московский Комсомолецвчера в 22:03
На Дальнем Востоке и в Сибири эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
Коммерсантъвчера в 19:42
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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Футбол
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Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
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Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
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Армия и оружие
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Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
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