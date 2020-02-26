Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за «минирования»

Как уточнили в мэрии, сообщения о "минировании" зданий продолжают поступать. Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы.
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На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

Московский Комсомолецвчера в 22:03

В Приморье снова началась массовая эвакуация школ

РБКвчера в 20:08

В школах Хабаровска второй раз за месяц прерваны занятия из-за сообщений о взрывных устройствах

Интерфаксвчера в 19:07

Во Владивостоке эвакуировали 12 школ

RT на русскомвчера в 20:43

На Дальнем Востоке и в Сибири эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»

Коммерсантъвчера в 19:42

В Хабаровске проверили часть «заминированных» школ

РИА Новостивчера в 23:17

В нескольких городах Дальнего Востока эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

ТАССвчера в 19:57
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Lenta.ru вчера в 19:31
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Экономика

В России предложили установить минимальные цены на пиво

Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
REGNUM вчера в 22:16
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM вчера в 04:46
Экономика

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 17:21
Кино

Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Экономика сегодня вчера в 16:18
Общество

Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве

Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенные на ул. Большая Якиманка.
Ведомости вчера в 14:04
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru вчера в 02:35
Спорт

Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.
Чемпионат вчера в 11:34
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru вчера в 13:11
Хоккей

Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон

Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.
Газета.Ru вчера в 23:27
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:59
Общество

Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Lenta.ru 24 февраля в 22:50
Политика

В США призвали ввести санкции против России за вмешательство в выборы

Лидеры демократов в сенате США призвали ввести санкции против России «за вмешательство в выборы 2020 года», сообщает портал Axios.
Рифей-Пермь 24 февраля в 22:41
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском 24 февраля в 22:35
Футбол

Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»

Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Чемпионат вчера в 13:26
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия вчера в 21:12
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Lenta.ru вчера в 10:14
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily 24 февраля в 11:13
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

REGNUM вчера в 04:59
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Космос

«Хаббл» наблюдает галактику, напоминающую «отпечаток пальца»

Космический телескоп НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») получает изображения спиральных галактик уже далеко не в первый раз.
AstroNews.ru вчера в 06:54
Происшествия

Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море

РИА Новости вчера в 16:53
Технологии

Названы способы защиты смартфона от кибератак

Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
ToDay News Ufa 24 февраля в 22:58
Шоу-бизнес

Александр Овечкин во второй раз станет отцом

Шубская в своем аккаунте Instagram разместила милый семейный снимок, на котором она запечатлена в элегантном платье, не скрывающем ее живота, позирует на фотосессии вместе с мужем и сыном.
RuNews24.ru вчера в 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
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