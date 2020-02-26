Как уточнили в мэрии, сообщения о "минировании" зданий продолжают поступать. Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы.

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