Общество
RT на русскомВсе школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.
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Политика
Путин цыкнул на Грефа и Кудрина: Президенту не дают денег
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел промежуточные итоги исполнения национальных проектов в интервью ТАСС.
Политика
Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России
Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник, 25 февраля, новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Шоу-бизнес
Прилучный разводится с Муцениеце
Пара прожила в браке восемь лет. Российский актер театра и кино Павел Прилучный разводится с артисткой и моделью Агатой Муцениеце.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Происшествия
Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине
Микроавтобус Toyota Hiace столкнулся с тепловозом в Макаровском районе Сахалина, передает АСТВ.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Гаджеты
ЕС предполагает сделать аккумуляторы в смартфонах съемными
Недолговечность аккумуляторов в смартфонах приводит к тому, что пользователям их приходится часто менять, считают в ЕС.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Авто
Renault Arkana дебютировал под брендом Samsung в Корее
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Общество
В Башкирии чиновник накричал матом на посетителя за просьбу о дороге
Кино