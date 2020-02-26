Общество

RT на русскомRT на русскомВсе школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.
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