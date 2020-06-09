Общество

РБКРБКВ Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от нормы для июня, говорится в сообщении.
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Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за рекордного ливня (видео)

Амурская правдавчера в 21:25

В Благовещенске ввели режим ЧС после «тропического ливня»

РИА Новостивчера в 23:48

Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за последствий мощного ливня

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RT на русском00:00

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за последствий ливня

АСН24вчера в 21:03

Благовещенск закажет в Новосибирске новую схему ливневой канализации

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Вечернее «рандеву» на лодке по подтопленной улице устроили благовещенцы

ИА Порт Амурвчера в 22:27
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Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
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В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

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ТАСС вчера в 14:54
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Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Общество

В шести регионах России дожди грозят потопами на этой неделе

На этой неделе дожди могут затопить низменные участки в шести регионах России.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News вчера в 10:56
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Общество

Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС

По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, задержки связаны с вступлением в силу новых таможенных правил и несовершенствами программного обеспечения службы.
Коммерсантъ 00:35
Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
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Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
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Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Общество

Курянам могут дать отсрочку по трудовым книжкам

В документе учтено предложение ТПП по переносу с 30 июня этого года на более поздний срок уведомления работников о возможности выбрать способ ведения трудовой книжки – в бумажном или электронном виде.
Курская правда вчера в 04:30
Общество

В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
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Здоровье

Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое

Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
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Общество

Глава Барнаула попросил горожан еще немного потерпеть ограничения

Глава города отметил, что сейчас происходят только "первые шаги на продолжительном пути возвращения к обычной жизни" и важно по-прежнему быть осторожными Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города, напомнив, что первый этап снятия ограничений в регионе – это только начало, а потому расслабляться рано.
Толк вчера в 23:06
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Общество

РСПП предложил меры по восстановлению экономики в посткризисный период

Москва, 8 июня 2020, 09:43 — REGNUM Предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), внесенные в общенациональный план восстановления экономики России, обеспечат ее рост в посткризисный период.
REGNUM вчера в 02:43
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
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Общество

В Брянской области снят режим самоизоляции

Труд (Клинцовский район) вчера в 13:23
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Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, вероятно, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Футбол

Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в платье.
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Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

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