Общество
РБКВ Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от нормы для июня, говорится в сообщении.
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Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за последствий мощного ливня
Вести - Амурская областьвчера в 22:33
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
REGNUM вчера в 16:32
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Происшествия
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Шоу-бизнес
Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников
На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Общество
В шести регионах России дожди грозят потопами на этой неделе
На этой неделе дожди могут затопить низменные участки в шести регионах России.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News вчера в 10:56
Общество
Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС
По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, задержки связаны с вступлением в силу новых таможенных правил и несовершенствами программного обеспечения службы.
Коммерсантъ 00:35
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
Курянам могут дать отсрочку по трудовым книжкам
В документе учтено предложение ТПП по переносу с 30 июня этого года на более поздний срок уведомления работников о возможности выбрать способ ведения трудовой книжки – в бумажном или электронном виде.
Курская правда вчера в 04:30
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
Общество
Глава Барнаула попросил горожан еще немного потерпеть ограничения
Глава города отметил, что сейчас происходят только "первые шаги на продолжительном пути возвращения к обычной жизни" и важно по-прежнему быть осторожными Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города, напомнив, что первый этап снятия ограничений в регионе – это только начало, а потому расслабляться рано.
Толк вчера в 23:06
Общество
РСПП предложил меры по восстановлению экономики в посткризисный период
Москва, 8 июня 2020, 09:43 — REGNUM Предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), внесенные в общенациональный план восстановления экономики России, обеспечат ее рост в посткризисный период.
REGNUM вчера в 02:43
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Общество
В Брянской области снят режим самоизоляции
Труд (Клинцовский район) вчера в 13:23
Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, вероятно, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru 06 июня в 13:50
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Футбол
Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в платье.
Чемпионат 00:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02