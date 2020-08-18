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Российская газета
Российская газета

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за последствий сильнейшего ливня, который вчера вечером обрушился на областной центр. Дождь вывел из берегов речку Бурхановку, которая протекает через центр города, также разлились Асташихинские озера.В источнике
Подробнее о событии
Телепорт

Режим ЧС ввели в Благовещенске после ночного ливня

Телепорт20:34
Амур.инфо

Ливни прошлись по территории Приамурья

Амур.инфо22:19
РИА Новости

В Благовещенске ввели режим ЧС

РИА Новости21:17
ТАСС

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС20:59
Вести - Амурская область

Прокуратура области взяла на контроль устранение последствий непогоды в Благовещенске

Вести - Амурская область22:32
АСН24

Ночной ливень затопил город: в Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей

АСН2420:20
Амурская правда

Снова потоп: в Благовещенске ввели режим ЧС и начинают эвакуацию людей

Амурская правда20:18

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Известиявчера в 11:43

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratingsвчера в 14:25
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное деловчера в 05:38
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