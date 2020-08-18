В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
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В Благовещенске объявили режим ЧС из-за последствий сильнейшего ливня, который вчера вечером обрушился на областной центр. Дождь вывел из берегов речку Бурхановку, которая протекает через центр города, также разлились Асташихинские озера.В источнике
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Прокуратура области взяла на контроль устранение последствий непогоды в Благовещенске
Вести - Амурская область22:32