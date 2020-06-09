Общество
Dorinfo.ruРежим ЧС ввели в Благовещенске из-за последствий тропического ливня
В целях проведения аварийно-восстановительных работ на территории города ввели режим ЧС, соответствующее постановление подписала мэр Благовещенска Валентина Калита. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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с чего всё началось
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации.Российская газетавчера в 22:35
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