с чего всё началось

В целях проведения аварийно-восстановительных работ на территории города ввели режим ЧС, соответствующее постановление подписала мэр Благовещенска Валентина Калита. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,9K

Армия и оружие В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25 Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс». 42

Общество 8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Политика Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере В 2019 году Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».

Общество Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения. 13

Происшествия В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал. 44

Шоу-бизнес Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек. 6

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 731

Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 136

Происшествия На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.

Армия и оружие Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350 Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Политика Киев позвал двух проукраинских журналистов представлять Донбасс в контактной группе Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые давно вернулись из ДНР и ЛНР на Украину, будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе как их представители.

Здоровье Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.

Политика Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума». 12

Происшествия Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. 40

Здоровье В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни. 1