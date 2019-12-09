Происшествия

Амурская правдаАмурская правдаШколы Благовещенска эвакуируют из-за сообщения о минировании

Занятия отменены у детей, обучающихся в первую смену. Дежурят бригады медиков и пожарных, работает полиция. На место событий выехала мэр Валентина Калита.
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Из благовещенских школ эвакуируют детей

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