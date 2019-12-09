Происшествия
Амурская правдаШколы Благовещенска эвакуируют из-за сообщения о минировании
Занятия отменены у детей, обучающихся в первую смену. Дежурят бригады медиков и пожарных, работает полиция. На место событий выехала мэр Валентина Калита.
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Полицейские и кинологи обследовали «заминированные» школы Благовещенска
Российская газетавчера в 22:32
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Как уточняет издание, траты на алкоголь составляют 35% от новогодней корзины.
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Православные христиане празднуют Юрьев день
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Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
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Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
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Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
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Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет выше
"Мнение общественности было бы совершенно иным, если бы люди проводили аналогию лишь с последними моделями LADA, например, XRAY или Vesta, а не с теми, которые с давних времен стоят в гараже у дедушки или куплены родителями больше десятка лет назад", - сообщает Autonews.ru.
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Землетрясение зафиксировали на Алтае
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В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
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Россия обошла США и догоняет Европу
Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
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«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Происшествия
В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
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ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Здоровье
Сахалинцы могут задать вопросы врачам в Instagram
В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
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Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.