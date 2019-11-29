Общество
ГТРК АмурВ Благовещенске стартовал Амурский экономический форум
Развитие Благовещенской агломерации сегодня обсуждали на Амурском экономическом форуме.
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Благовещенская агломерация изменит ход истории: открытие Амурского экономического форума
Амур.инфовчера в 22:17
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Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в новом фильме Marvel Studios про Черную вдову, написал пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me.
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
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Общество
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Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.
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Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Футбол
Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Общество
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Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
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Армия и оружие
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