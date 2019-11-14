Происшествия

РБКРБКВ Благовещенске умер один из пострадавших при стрельбе в колледже

В Благовещенске умер один из раненых при стрельбе в колледже ЖКХ студентов. Информацию об этом на условиях анонимности подтвердили РБК два его друга. Ранее «РИА Новости» сообщало со ссылкой на друга этого студента, что он получил тяжелое ранение и ему делают операцию.
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Пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже прооперировали

КП - Благовещенск01:46

Один из пострадавших в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии

Амур.инфо00:14

В больнице рассказали Лайфу о состоянии раненных при стрельбе в колледже

Life.ru01:35

Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАСС01:32

После стрельбы в колледже в больницы Благовещенска доставлены трое подростков (обновлено в 15.40)

Амурская правдавчера в 23:45

Пострадавшие при стрельбе в Благовещенске получили несколько ранений

RT на русскомвчера в 23:27

Минздрав опроверг данные о гибели одного из пострадавших в Благовещенске

РИА Новости03:37
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Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

Sputnik Литва вчера в 22:15
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
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Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
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Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.
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Эпизод «Симпсонов» с Майклом Джексоном был вырезан Disney

Новая стримминговая платформа Disney+ удалила первый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны», в котором Майкл Джексон озвучил персонажа Леона Комповски.
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Политика

Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Общество

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Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
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Общество

До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс 12 ноября в 18:29
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

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РИА Новости 02:47
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
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Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Армия и оружие

Российские специалисты создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

«Баргузин» напоминает состав товарного поезда. Между ними практически нет отличий.
Государственные Вести 01:21
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 12 ноября в 06:57
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости вчера в 13:44
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Происшествия

Росгвардия проверит ЧОП колледжа после стрельбы в Благовещенске

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил ведомству проверить частное охранное предприятие, сотрудники которого обеспечивали безопасность в строительном колледже Благовещенска.
Телеканал 360° 03:27
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

По данным на 10.04 по мск, курс доллара вырос на 3 коп. и составил 64,26 руб. Евро, в свою очередь, падает на 8 коп. до 70,76 руб.
Газета.Ru вчера в 02:12
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.
REGNUM 02:46
Общество

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села

Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 12 ноября в 14:35
Общество

WSJ: Китай не желает брать на себя обязательства по поставкам из США на $50 млрд

Власти Китая в ходе торговых консультаций с американской стороной заявили, что не хотят брать на себя обязательства о приобретении ежегодно сельскохозяйственной продукции из США на сумму $50 млрд.
ТАСС вчера в 18:01
Общество

Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции

В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
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