В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
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Власти Благовещенска приняли решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за подтопления улиц в нескольких районах города после продолжительных дождей.В источнике
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