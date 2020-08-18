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Известия
Известия

В Благовещенске введен режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

Власти Благовещенска приняли решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за подтопления улиц в нескольких районах города после продолжительных дождей.В источнике
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ТАСС

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС20:59
Вести - Амурская область

Благовещенское МП «ГСТК» устраняет последствия дождя

Вести - Амурская область23:33
Амур.инфо

Ливни прошлись по территории Приамурья

Амур.инфо22:19
РИА Новости

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

РИА Новости21:17
Амурская правда

Благовещенск плывет: фоторепортаж с затопленных ливнем улиц

Амурская правда23:50
Телепорт

Режим ЧС ввели в Благовещенске после ночного ливня

Телепорт20:34
АСН24

Ночной ливень затопил город: в Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей

АСН2420:20

Хлопковая ткань оказалась способной защитить от коронавируса

Канадские исследователи заявили, что ткань из стопроцентного хлопка может создать дополнительную защиту от COVID-19.Как пояснили специалисты из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета Канады, SARS-Cov-2, нанесенный на хлопковую ткань, менее чем через сутки пропал.
Хлопковая ткань оказалась способной защитить от коронавируса
Medical Noteвчера в 04:36
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,1K

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газетавчера в 05:57
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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