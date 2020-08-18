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BFM.ru
BFM.ru

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

Администрация Благовещенска ввела режим ЧС после того, как часть города оказалась под водой из-за сильных дождей. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий «опасное явление».В источнике
С чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
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Газета.Ru21:19
Подробнее о событии
Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска оценивает своевременность ликвидации последствий ЧС

Амур.инфо03:00
АСН24

Олег Имамеев: «Этот ливень — стихийное бедствие»

АСН2402:34
Вести - Амурская область

Затопленные дворы, тротуары и дороги: Как справляются в области с последствиями ливня?

Вести - Амурская область05:31
Телепорт

Режим ЧС из-за обильных осадков действует в Благовещенском районе

Телепорт02:53
Амурская правда

Благовещенск плывет: фоторепортаж с затопленных улиц

Амурская правда23:50
РИА Новости

В Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

РИА Новости21:17
ТАСС

Власти Благовещенска ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов

ТАСС20:59

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

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Известия20:40
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Минздрав РТ: COVID-госпитали в районах не будут закрывать из-за риска второй волны

Начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что закрывать отделения районных больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, не планируется из-за возможности второй волны пандемии.
БИЗНЕС Online06:00

Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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