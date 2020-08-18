В Благовещенске ввели режим ЧС из-за подтопления нескольких районов
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Администрация Благовещенска ввела режим ЧС после того, как часть города оказалась под водой из-за сильных дождей. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий «опасное явление».В источнике
С чего всё началось
В Благовещенске во вторник, 18 августа, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями улиц после продолжительных дождей, передает пресс-служба администрации города
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Затопленные дворы, тротуары и дороги: Как справляются в области с последствиями ливня?
Вести - Амурская область05:31