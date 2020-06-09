с чего всё началось

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от нормы для июня, говорится в сообщении.

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 51

Гаджеты Стекло Gorilla Glass поможет Samsung сделать гибкие смартфоны дешевле Если сроки сохранятся, то первый гибкий смартфон Samsung с защитным стеклом Corning увидит свет в 2021 году.

Общество Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry. 1

Авто Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander. 10

Авто Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4 Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения. 5

Авто Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.

Авто Жизнь автомобилистов изменится с 1 июля Новые правила автотюнинга вступят в силу 1 июля. Владельцы обновленных транспортных средств не смогут пройти дистанционную экспертизу. 55

Кино Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем. 22

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 12

Авто Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года. 3

Авто Российскую Kia Optima оснастят новым мотором Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru. 41

Авто Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке. 4

Авто Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero. 82

Авто Представили электрический хэтчбек Fiat 500 Тремя месяцами ранее был представлен электрический Fiat 500 нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.

Общество В Туле ограничили посещение «Искры» С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории. 6

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.