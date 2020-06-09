Общество

РБКРБКВ Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от нормы для июня, говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает
 пресс-служба городской администрации.
Российская газетавчера в 22:35

Подробнее о событии

В Благовещенске ввели режим ЧС после «тропического ливня»

РИА Новостивчера в 23:48

Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за последствий мощного ливня

Вести - Амурская областьвчера в 22:33

Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за рекордного ливня (видео)

Амурская правдавчера в 21:25

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за последствий ливня

АСН24вчера в 21:03

На территории Благовещенского района ввели режим ЧС

Амур.инфо01:00

В Благовещенске ввели режим ЧС после рекордного ливня

ТАССвчера в 21:22

Вечернее «рандеву» на лодке по подтопленной улице устроили благовещенцы

ИА Порт Амурвчера в 22:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
51
Происшествия

Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:52
1K
Гаджеты

Стекло Gorilla Glass поможет Samsung сделать гибкие смартфоны дешевле

Если сроки сохранятся, то первый гибкий смартфон Samsung с защитным стеклом Corning увидит свет в 2021 году.
iXBT.com 01:51
Общество

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
1
Авто

УАЗ представил версию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

УАЗ расширил семейство «Профи» специальной версией для Государственной противопожарной службы МЧС.
Автоновости дня вчера в 02:33
19
Авто

Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»

Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
4
Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
4
Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
10
Общество

Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа

По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва вчера в 07:26
22
Авто

Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4

Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:30
5
Авто

Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca

Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня вчера в 10:06
Авто

Жизнь автомобилистов изменится с 1 июля

Новые правила автотюнинга вступят в силу 1 июля. Владельцы обновленных транспортных средств не смогут пройти дистанционную экспертизу.
Экономика сегодня вчера в 02:51
55
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
22
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
5
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
12
Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
3
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
1,9K
Авто

Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс 07 июня в 05:25
41
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
Темирхан-Шура вчера в 06:58
5,8K
Армия и оружие

Турецкие ПВО не смогли остановить налет МиГ-29 в Идлибе

ВВС Сирии первый раз нанесли авиационные удары по базам террористов в провинциях Идлиб и Хама.
ИнфоСМИ вчера в 14:49
27
Авто

Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda

Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили 07 июня в 23:57
4
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
1,1K
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «АиФ» рассказали, как определить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 01:42
27
Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
82
Авто

Представили электрический хэтчбек Fiat 500

Тремя месяцами ранее был представлен электрический Fiat 500 нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.
Тарантас Ньюс вчера в 10:59
Общество

В Туле ограничили посещение «Искры»

С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории.
Первый Тульский вчера в 15:41
6
Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 06 июня в 21:02
81
Игры

Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

News.ru вчера в 12:21
7
Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Общество

Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
128
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное