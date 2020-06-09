Общество
РБКВ Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от нормы для июня, говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации.Российская газетавчера в 22:35
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Режим ЧС объявлен в Благовещенске из-за последствий мощного ливня
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