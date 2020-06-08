Общество

REGNUMREGNUMВ Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков

Благовещенск, 9 июня 2020, 04:48 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске зафиксированы опасные метеорологические явления. За несколько часов там выпала месячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном гидрометеоцентре.
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В Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков

REGNUM21:48

В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за прошедшего ливня

ИА Порт Амур21:19

Синоптики назвали прошедший ливень в Благовещенске опасным явлением

Амур.инфо09:21

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ТАСС21:22

Режим ЧС объявлен из-за тропического ливня в Благовещенске

Телепорт21:36

В Благовещенске прошел рекордный июньский дождь

Амурская правда18:24

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за последствий ливня

АСН2421:03
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Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

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Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения

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