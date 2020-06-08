Общество
REGNUMВ Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков
Благовещенск, 9 июня 2020, 04:48 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске зафиксированы опасные метеорологические явления. За несколько часов там выпала месячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном гидрометеоцентре.
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Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Общество
На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19
Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:17
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Экономика
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил о желании остаться в «Роме» по окончании срока аренды.
Бомбардир.ру 12:38
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Происшествия
Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
В США дали прогноз по числу жертв коронавируса
Число жертв новой коронавирусной инфекции в США может к 4 августа достичь более 145 тысяч человек.
Lenta.ru 21:47
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня 02:04
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Здоровье
Медики призывают открыть барнаульский роддом №1
Сотрудники медучреждения опубликовали петицию с просьбой позволить им принимать пациентов Сотрудники барнаульского родильного дома № 1 обратились к властям с призывом позволить медучреждению возобновить работу по профилю.
АМИТЕЛ 06:17
Общество
Собянин отменил режим изоляции с 9 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице.
Коммерсантъ 07:21
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС 04:55
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Политика
Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
Общество
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:23
Здоровье
Коронавирус выявили у 119 человек в доме престарелых под Воронежем
Остальные носители не имеют признаков болезни, постояльцы дома престарелых размещены в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших сотрудников изолированы дома и получают лечение.
Kursk.com 12:13
Авто
Составлен рейтинг машин с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг основан на отзывах владельцев подержанных автомобилей 2001–2015 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 15:57
Армия и оружие
Военные США не справились с задержанием российского патруля в Сирии
Военные Соединенных Штатов предприняли неудачную попытку задержания российского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
ПолитРоссия 10:55