Благовещенск, 9 июня 2020, 04:48 — REGNUM В столице Амурской области Благовещенске зафиксированы опасные метеорологические явления. За несколько часов там выпала месячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном гидрометеоцентре.

В Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков

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