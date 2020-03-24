Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг. По его мнению, при цене на нефть в $20 за баррель саудиты потеряют все свои деньги к 2027 году.

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

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