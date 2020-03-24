Коронавирус
Газета.RuВ Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг. По его мнению, при цене на нефть в $20 за баррель саудиты потеряют все свои деньги к 2027 году.
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Странам Персидского залива предрекли «невероятный кризис» из-за нефтяной войны
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
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В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
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Президент ФК «Спартак» (Москва) Леонид Федун рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.
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Турция готовится к атаке в Идлибе
Военный репортер Евгений Поддубный рассказал о ситуации в Идлибе накануне спецоперации Турции.
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Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
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В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
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Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом
Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.
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Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
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В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков
Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
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В США предложили использовать криптовалюту для борьбы с коронавирусом
Палата представителей Демократической партии США опубликовала документ с предложением использовать цифровой доллар для борьбы с последствиями коронавируса.
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Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale
Российские самолеты МиГ-35 считаются вполне достойной заменой французским Rafale, а индийской армии требуется более сотни новых истребителей.
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В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
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Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.