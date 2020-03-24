Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг. По его мнению, при цене на нефть в $20 за баррель саудиты потеряют все свои деньги к 2027 году.
Читать в источнике
Комментировать331

Подробнее о событии

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Газета.Ru05:27

Саудовской Аравии в США предрекли «невероятный кризис»

News.ruвчера в 21:54

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

РИА Новостивчера в 21:09

Монархиям Персидского залива предрекли «невероятный кризис»

Lenta.ru02:09

Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива

Вести.Ruвчера в 13:32

Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу

Военное обозрениевчера в 01:15

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

Комсомольская правда22 марта в 04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество

В России за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом

За сутки в Москве зарегистрировали 71 новый случай заражения вирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общественное телевидение России вчера в 02:23
Происшествия

Екатеринбуржец, пострадавший от полковника Демина, выиграл дело в ЕСПЧ

Екатеринбургский фотограф Юрий Басок, которому в 2009 году разбил камеру тогдашний начальник свердловского ГИБДД Юрий Демин, выиграл дело в ЕСПЧ.
Политсовет 06:30
Общество

В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Российская газета 06:28
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Общество

Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Городской телеканал (Брянск) 21 марта в 05:11
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Экономика

Титов сравнил экономический кризис с дефолтом 98-го года

Экономический кризис, провоцируемый эпидемией коронавируса, может стать одним из самых серьезных потрясений последних десятилетий.
Infox.ru 06:52
Происшествия

Мощное землетрясение произошло в Хорватии

Подземные толчки магнитудой 5,3 возникли рядом со столицей Хорватии Загребом.
iReactor 22 марта в 04:00
Общество

Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса»

Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.
Красная весна 05:30
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол

В РФС прокомментировали пост Дзюбы с темнокожими игроками «Зенита»

Москва 24 05:46
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Биатлон

Губерниев обрушился с критикой на Резцову за слова о Шипулине

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес бывшего биатлониста Антона Шипулина.
Чемпионат 06:34
Наука

На СНСЗ приступили к изготовлению серии безэкипажных катамаранов

Sudostroenie.info 04:52
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

Голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь из-за распространения коронавируса.
Время Пресс 22 марта в 23:14
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Вести.Ru 06:07
Наука

У живущих в темноте кальмаров нашли сложный световой язык

Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas) обладают сложной системой биолюминесцентных сигналов, хотя большую часть жизни проводят в темноте, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 04:14
Здоровье

Пожилых сахалинцев отправляют на карантин

Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
RuNews24.ru 06:45
Здоровье

Китайцы говорят, что курение убивает коронавирус. Это миф

Пока ученые изобретают вакцину от коронавируса, население страны нашло «действенные» народные способы если не победить COVID-19, то, по крайней мере, им не заразиться.
НГС.Кемерово 06:10
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице

Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой.
Дни24 вчера в 10:03
Общество

20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского

Говорит Москва 06:16
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС 04:28
Кино

Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»

Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.
Народные новости вчера в 05:13
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное