Коронавирус
Газета.RuВ Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг. По его мнению, при цене на нефть в $20 за баррель саудиты потеряют все свои деньги к 2027 году.
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Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу
Военное обозрениевчера в 01:15
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
Комсомольская правда22 марта в 04:10
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Общество
В России за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом
За сутки в Москве зарегистрировали 71 новый случай заражения вирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
Екатеринбуржец, пострадавший от полковника Демина, выиграл дело в ЕСПЧ
Екатеринбургский фотограф Юрий Басок, которому в 2009 году разбил камеру тогдашний начальник свердловского ГИБДД Юрий Демин, выиграл дело в ЕСПЧ.
Общество
В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Экономика
Титов сравнил экономический кризис с дефолтом 98-го года
Экономический кризис, провоцируемый эпидемией коронавируса, может стать одним из самых серьезных потрясений последних десятилетий.
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в Хорватии
Подземные толчки магнитудой 5,3 возникли рядом со столицей Хорватии Загребом.
Общество
Основатель блинных «Теремок» возмутился господдержкой «Макдональдса»
Критическое отношение к включению американской сети «Макдональдс» в список системообразующих предприятий России высказал владелец российской сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров 24 марта в социальной сети Facebook.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Биатлон
Губерниев обрушился с критикой на Резцову за слова о Шипулине
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес бывшего биатлониста Антона Шипулина.
Наука
На СНСЗ приступили к изготовлению серии безэкипажных катамаранов
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
Голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции могут перенести на июнь из-за распространения коронавируса.
Наука
У живущих в темноте кальмаров нашли сложный световой язык
Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas) обладают сложной системой биолюминесцентных сигналов, хотя большую часть жизни проводят в темноте, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Здоровье
Пожилых сахалинцев отправляют на карантин
Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
Здоровье
Китайцы говорят, что курение убивает коронавирус. Это миф
Пока ученые изобретают вакцину от коронавируса, население страны нашло «действенные» народные способы если не победить COVID-19, то, по крайней мере, им не заразиться.
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала татуировку на ягодице
Для опубликованного снимка звезда позировала сидя на дереве. Певица, одетая в купальник, выставила на передний план ягодицу с татуировкой.
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Кино
Дракон из «Игры престолов» появился в сериале «Мир Дикого Запада»
Зрители увидят дракона из "Игры престолов" в сериале про восстание роботов из тематического парка развлечений.