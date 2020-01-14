Общество
Русская ПланетаBoeing отказал «идиотам» из Lion Air в обучении за год до катастрофы
В 2017 году авиакомпания Lion Air попросила Boeing обучить пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, однако получила отказ. Спустя год 737 MAX индонезийского перевозчика упал в Яванское море, унеся жизни 189 человек.
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Сотрудники Boeing назвали идиотами Lion Air из-за просьбы о тренинге на 737 MAX
Rambler News Service08:20
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Стрельба на авиабазе во Флориде признана терактом
Власти Соединенных Штатов Америки признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде.
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Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
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Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
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Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Политика
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Политика
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Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
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Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
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Главное новшество: с 1 января 2020 года изменился период, который используется для расчёта накопительной пенсии.
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NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
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Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Футбол
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал информацию от тренерского штаба сборной России о планах подготовки команды к Евро-2020.
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Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.