В 2017 году авиакомпания Lion Air попросила Boeing обучить пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, однако получила отказ. Спустя год 737 MAX индонезийского перевозчика упал в Яванское море, унеся жизни 189 человек.

Boeing отказал «идиотам» из Lion Air в обучении за год до катастрофы

Гаджеты Вышел улучшенный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google Huawei P30 Lite New Edition в продажу поступит под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, причем аппарат выйдет с предустановленными сервисами Google.

Армия и оружие Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Политика Возросло количество украинцев, получивших гражданство России Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).

Общество В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Футбол Нойер может летом покинуть «Баварию» По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.

Футбол Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона» Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.