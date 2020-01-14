Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаBoeing отказал «идиотам» из Lion Air в обучении за год до катастрофы

В 2017 году авиакомпания Lion Air попросила Boeing обучить пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, однако получила отказ. Спустя год 737 MAX индонезийского перевозчика упал в Яванское море, унеся жизни 189 человек.
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Сотрудники Boeing называли индонезийцев из Lion Air идиотами и не хотели их учить

Коммерсантъ07:08

Boeing отговорил «идиотов» из индонезийской авиакомпании от тренировок пилотов на 737 MAX за год до катастрофы

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В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

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В Boeing, как выяснилось из переписки, называли идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении на 737 МАХ

Эхо Москвы15:03

Boeing отговорил «идиотов» из индонезийской авиакомпании от тренировок пилотов на 737 MAX перед катастрофой

БИЗНЕС Online10:03
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Крупнейшая частная авиакомпания Индонезии со штаб-квартирой в столице страны Джакарте, работающая в сфере регулярных пассажирских перевозок по 126 пунктам назначения в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Саудовской Аравии и других странах. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом является международный аэропорт Сукарно Хатта в Джакарте, в качестве ещё одного хаба используется международный аэропорт Джуанда в Сурабае.
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