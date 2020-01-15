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Российская газетаBoeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
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Сотрудники Boeing назвали идиотами Lion Air из-за просьбы о тренинге на 737 MAX
Rambler News Service08:20
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