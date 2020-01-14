Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении

В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
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Bloomberg: Boeing убедила Lion Air, что пилотам 737 MAX не нужна дополнительная подготовка

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Boeing отговорил «идиотов» из индонезийской авиакомпании от тренировок пилотов на 737 MAX за год до катастрофы

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Сотрудники Boeing называли индонезийцев из Lion Air идиотами и не хотели их учить

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Крупнейшая частная авиакомпания Индонезии со штаб-квартирой в столице страны Джакарте, работающая в сфере регулярных пассажирских перевозок по 126 пунктам назначения в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Саудовской Аравии и других странах. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом является международный аэропорт Сукарно Хатта в Джакарте, в качестве ещё одного хаба используется международный аэропорт Джуанда в Сурабае.
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