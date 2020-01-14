Общество
РЕН ТВВ Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
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Сотрудники Boeing назвали идиотами Lion Air из-за просьбы о тренинге на 737 MAX
Rambler News Service08:20
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Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Культура
Композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в узком кругу
Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в среду дома в кругу родных и друзей, большой концерт в Кремлевском дворце состоится 10 октября 2020 года.
Общество
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным через Лидию Леонову, проживавшей с главой РПЦ в одной квартире.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Общество
В Японии министр-мужчина впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком
Сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми, возглавляющий министерство охраны окружающей среды, станет первым в стране министром-мужчиной, который возьмет отпуск по уходу за ребенком.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Общество
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
Хоккей
Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова
Армия и оружие
Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
Кино
Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Космос
Индия хочет создать центр подготовки космонавтов
Как сообщил журналистам глава индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван, ожидается, что такой центр будет создан в течение ближайших трех лет в городе Чаллакере.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Кино
Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
Форвард московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов планирует жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Политика
США решили продолжить торговую войну с Китаем до выборов президента
Как сообщили в комитете по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, в дальнейшем планируется продолжить работу по снятию пошлин на ряд товаров США.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Армия и оружие
Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем
Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Авто
В России впервые за три года упали продажи новых автомобилей
Ранее автодилеры предупредили о том, что к падению спроса может привести увеличение утилизационного сбора.
Происшествия
При стрельбе в школе Техаса убит ученик
Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик.
Общество
Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо ликвидировать в России микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
Футбол
Демирал пропустит до 7 месяцев из-за разрыва крестообразных связок
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенёс операцию на травмированном колене и выбыл на срок 6-7 месяцев.