Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении

В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
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