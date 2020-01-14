В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении

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