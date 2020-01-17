Общество
ИзвестияВ Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает агентство Reuters. По его данным, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена.
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Православное сообщество требует лишить Ивана Урганта гражданства
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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
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После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
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Операторы подняли расценки на архивные тарифы
С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» – с 13 января, а «Вымпелком» – с 16 января.
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Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта
Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
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В Непале умер самый маленький человек на планете
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Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
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Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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Стала известна сумма, за которую «Динамо» покупает Соболева
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Наташа Королева посвятила трогательное видео Игорю Николаеву
Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram трогательное видео, посвященное ее бывшему супругу артисту Игорю Николаеву.
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16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Политика
Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера
Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом
«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Политика
Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
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Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Кино
Новый сериал по Стивену Кингу «Темная башня» отменен
Компания Amazon отменила съемки сериала "Темная башня" по произведениям Стивена Кинга после просмотра пилотного эпизода.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
ВЦИОМ: после послания федеральному собранию рейтинг Путина вырос
В пятницу, 17 января, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что рейтинг Владимира Путина вырос после его послания Федеральному собранию.
Наука
Регулярные занятия сексом могут задержать менопаузу
Регулярный секс может задерживать менопаузы у женщин.
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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
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Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Футбол
Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре
Как и анонсировалось, полузащитник из Казахстана Бауржан Исламхан прибыл на сбор «Зенита».
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.