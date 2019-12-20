Космос

REGNUMREGNUMВ Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
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«У Starliner произошло нештатное выведение на орбиту, но мы контролируем корабль», — говорится
 в сообщении, опубликованном на странице Boeing Space в Twitter.
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