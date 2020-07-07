Коронавирус
BFM.ruВ Болгарии футболисты массово заразились коронавирусом на матче
Во время матча второго дивизиона чемпионата Болгарии по футболу коронавирусом заразились 19 игроков и сотрудников команд-участниц. Речь идет об игре клубов «Царско Село» и «Черно Море», состоявшейся 2 июля. Об этом сообщает издание Sportstar.
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В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории
Спорт-Экспрессвчера в 23:22
19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки
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