Во время матча второго дивизиона чемпионата Болгарии по футболу коронавирусом заразились 19 игроков и сотрудников команд-участниц. Речь идет об игре клубов «Царско Село» и «Черно Море», состоявшейся 2 июля. Об этом сообщает издание Sportstar.

В Болгарии футболисты массово заразились коронавирусом на матче

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