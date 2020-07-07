Во время матча второго дивизиона чемпионата Болгарии по футболу коронавирусом заразились 19 игроков и сотрудников команд-участниц. Речь идет об игре клубов «Царско Село» и «Черно Море», состоявшейся 2 июля. Об этом сообщает издание Sportstar.

В Болгарии футболисты массово заразились коронавирусом на матче

Происшествия На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. 15

Культура Нейросеть выбрала самого красивого персонажа в TLOU Part II — это Джоэл Ютуб-блогер ShinSaikan воспользовался нейросетью, чтобы выбрать самого красивого персонажа в The Last of Us Part II.

Общество Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости. 6

Общество В РПЦ отреагировали на заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия Актриса Мария Шукшина, выступившая в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), свидетельствует о собственных «ужасных заблуждениях» и оказывает мятежному экс-схиигумену «медвежью услугу», заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 20

Авто Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц. 4

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 150

Политика Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными. 441

Политика В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников. 79

Футбол Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.

Политика Путин оценил принятые поправки к Конституции Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед. 6,2K

Общество Кудрин отчитался перед Госдумой о выявленных СП нарушениях за 2019 год Всего в 2019 году контрольное ведомство выявило нарушений на 884,6 млрд руб. (на 112 млрд руб. больше, чем в 2018 году).

Политика Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.

Происшествия ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ. 92

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.

Технологии Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5 Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5. Об этом стало известно из опроса компании "Nielsen". 2

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными. 2

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 35