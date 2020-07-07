Коронавирус
BFM.ruВ Болгарии футболисты массово заразились коронавирусом на матче
Во время матча второго дивизиона чемпионата Болгарии по футболу коронавирусом заразились 19 игроков и сотрудников команд-участниц. Речь идет об игре клубов «Царско Село» и «Черно Море», состоявшейся 2 июля. Об этом сообщает издание Sportstar.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории
Спорт-Экспрессвчера в 23:22
19 футболистов заразились коронавирусом по ходу матча из-за лабораторной ошибки
Чемпионатвчера в 23:17
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Здоровье
Эксперты дали советы, как спастись от жары
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Культура
Нейросеть выбрала самого красивого персонажа в TLOU Part II — это Джоэл
Ютуб-блогер ShinSaikan воспользовался нейросетью, чтобы выбрать самого красивого персонажа в The Last of Us Part II.
3DNews 08:32
Общество
Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова
Около десяти человек собрались у центрального здания ФСБ в Москве на несанкционированную акцию в поддержку советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного во вторник по подозрению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:21
Общество
В РПЦ отреагировали на заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия
Актриса Мария Шукшина, выступившая в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), свидетельствует о собственных «ужасных заблуждениях» и оказывает мятежному экс-схиигумену «медвежью услугу», заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Взгляд.ру 07:33
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
07.07.2020 Росприроднадзор назвал сумму ущерба, который был нанесен экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Портал Поиск 04:55
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Политика
Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»
Neva.Today 08:04
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
РИА Новости 05 июля в 14:52
Происшествия
Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку
RT на русском 08:05
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
Общество
Суточное число заболевших в РФ оказалось минимальным с 29 апреля
В России за последние сутки выявили всего 6368 случаев заболевания коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:59
Общество
Кудрин отчитался перед Госдумой о выявленных СП нарушениях за 2019 год
Всего в 2019 году контрольное ведомство выявило нарушений на 884,6 млрд руб. (на 112 млрд руб. больше, чем в 2018 году).
Коммерсантъ 09:18
Политика
Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Гаджеты
Стоимость беспроводных наушников об AirPods 3 не превысит AirPods Pro
По словам эксперта, производство нового гаджета может начаться в первой половине будущего года, после того, как с конвейера уберут модель AirPods 2.
Evo-rus.com 08:30
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Футбол
Агент Смолова: «В „Сельте“ нормально относятся к Фёдору»
Напомним, что контракт Смолова принадлежит "Локомотиву", а за "Сельту" он выступает на правах аренды.
Soccer.ru 08:38
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Технологии
Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5
Озвучена предполагаемая стоимость Sony PlayStation 5. Об этом стало известно из опроса компании "Nielsen".
Piter.tv 07:49
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Футбол
Семин: Кикнадзе настраивал игроков против меня
Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин заявил о том, что генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе настраивал против него футболистов.
Газета.Ru 08:48