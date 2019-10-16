Футбол
News.ruВ Болгарии накажут девять фанатов за расизм на матче с англичанами
Как писал News.ru, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Болгарией и Англией (0:6), который прошёл в Софии, был прерван из-за расистских оскорблений в адрес игроков гостей Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Футболиста «Манчестер Сити» Стерлинга освистывали каждый раз, когда он получал мяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии
RT на русскомвчера в 12:48
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспресс16 октября в 03:19
Полиция арестовала четырех человек после расистских выкриков в Болгарии
Sportbox.RU16 октября в 04:35
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионат16 октября в 03:56
Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ru16 октября в 10:44
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
Политика
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
Технологии
«ВКонтакте» впервые за два года обновила дизайн мобильного приложения
Общество
Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК
Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Армия и оружие
Перемирие на севере Сирии сорвано
Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
Происшествия
В Курганской области полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей»
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Происшествия
В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса
В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
Армия и оружие
Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе
Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Политика
США вводят пошлины в отношении более 150 европейских товаров
Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября введет ряд пошлин, в том числе 10-процентную пошлину на поставки самолетов из ЕС, а также 25-процентную пошлину для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Происшествия
В Воронеже пропали две школьницы
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.