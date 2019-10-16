Как писал News.ru, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Болгарией и Англией (0:6), который прошёл в Софии, был прерван из-за расистских оскорблений в адрес игроков гостей Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Футболиста «Манчестер Сити» Стерлинга освистывали каждый раз, когда он получал мяч.

В Болгарии накажут девять фанатов за расизм на матче с англичанами

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