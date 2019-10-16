Футбол
News.ruВ Болгарии накажут девять фанатов за расизм на матче с англичанами
Как писал News.ru, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Болгарией и Англией (0:6), который прошёл в Софии, был прерван из-за расистских оскорблений в адрес игроков гостей Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Футболиста «Манчестер Сити» Стерлинга освистывали каждый раз, когда он получал мяч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ruвчера в 10:44
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионатвчера в 03:56
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспрессвчера в 03:19
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
Саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами
Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте «Дорал» в Майами, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Спорт
Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах
Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.
Гаджеты
Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей
Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
Кино
В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг
Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Авто
Hyundai и Kia предложат пожизненную гарантию на двигатели
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Космос
Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express)
Майкл Хорн (Michael Horn), называющий себя ученым-исследователем, отверг результаты расчетов НАСА, согласно которым астероид Апофис пролетит на расстоянии 30 578 километров от поверхности Земли.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Армия и оружие
Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
Авто
Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x
После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Медведь напал на двух человек на Курилах
Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.