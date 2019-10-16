Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей. По данным СМИ, пятеро фанатов, подозреваемые в расизме, были задержаны полицейскими.

Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии

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