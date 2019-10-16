Футбол
MetaratingsПодозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии
Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей. По данным СМИ, пятеро фанатов, подозреваемые в расизме, были задержаны полицейскими.
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Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ru16 октября в 10:44
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионат16 октября в 03:56
Болгарская полиция накажет девять фанатов за проявления расизма на матче со сборной Англии
RT на русскомвчера в 12:48
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспресс16 октября в 03:19
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