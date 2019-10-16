Футбол

News.ruNews.ruВ Болгарии накажут девять фанатов за расизм на матче с англичанами

Как писал News.ru, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Болгарией и Англией (0:6), который прошёл в Софии, был прерван из-за расистских оскорблений в адрес игроков гостей Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Футболиста «Манчестер Сити» Стерлинга освистывали каждый раз, когда он получал мяч.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Полиция арестовала четырех человек после расистских выкриков в Болгарии

Матч ТВ16 октября в 04:35

Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы

Sport24.ru16 октября в 10:44

Полиция арестовала четырех человек после расистских выкриков в Болгарии

Sportbox.RU16 октября в 04:35

Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов

Советский спорт16 октября в 15:00

В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией

Чемпионат16 октября в 03:56

Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов

Газета.Ru16 октября в 04:16

Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии

Спорт-Экспресс16 октября в 03:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Кино

Завтра в России состоится премьера фильма «Малефисента 2»

17 октября во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
ПроТуймазы 16 октября в 08:47
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Культура

В Кузбассе энергетики записали клип к началу отопительного сезона

РИА Новости 05:43
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Сирийские курды заявляют, что турецкие военнослужащие продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.
RT на русском 05:23
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Культура

Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной

Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Культуромания 07:22
Политика

Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.
ФАН 07:42
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Происшествия

На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК 04:38
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Шоу-бизнес

Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Происшествия

Напавший на дом Бельянинова заявил о передаче похищенного «вору в законе»

Долг из 1990-х Похищенные в коттедже бывшего главы российской таможни Андрея Бельянинова $40 тыс. были переданы вору в законе Мамуке Микеладзе и его приближенному Дмитрию Байдюку.
РБК 06:30
Происшествия

Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба

«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером

Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.
Вечерний курьер 04:17
Единоборства

Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится

Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске

В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Футбол

Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Общество

Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного

Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru вчера в 14:42
Футбол

Матч «Барселона» – «Реал» официально перенесен

Советский спорт 06:10
Политика

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Интерфакс 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное