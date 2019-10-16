Футбол
News.ruВ Болгарии накажут девять фанатов за расизм на матче с англичанами
Как писал News.ru, отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Болгарией и Англией (0:6), который прошёл в Софии, был прерван из-за расистских оскорблений в адрес игроков гостей Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Футболиста «Манчестер Сити» Стерлинга освистывали каждый раз, когда он получал мяч.
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Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ru16 октября в 10:44
Полиция арестовала четырех человек после расистских выкриков в Болгарии
Sportbox.RU16 октября в 04:35
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионат16 октября в 03:56
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспресс16 октября в 03:19
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Политика
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
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Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
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Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске
В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
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Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
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