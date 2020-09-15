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В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные лица объявлены в международный розыск по линии Интерпола.В источнике
С чего всё началось
«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 14:09
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Эхо Москвы

Болгарская прокуратура установила имена россиян, которых обвиняют в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:05
RT на русском

В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

RT на русскомвчера в 14:09
Lenta.ru

Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком»

Lenta.ruвчера в 11:43
Московский Комсомолец

Названы имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в Болгарии

Московский Комсомолецвчера в 13:24
РБК

В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

РБКвчера в 11:56
Газета.Ru

Болгария перечислила «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

Газета.Ruвчера в 13:36
РИА Новости

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

РИА Новостивчера в 10:45

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
В России предложили ввести продуктовые карточки
Lenta.ruвчера в 11:26
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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«Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море

Шестой флот ВМС США во вторник сообщил, что американский эсминец "Франклин Рузвельт" направился в Черное море для проведения операций по обеспечению Напомним, в понедельник Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец "Росс".
Взгляд.рувчера в 16:21
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Судно для достройки «Северного потока — 2» направилось в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic.
РИА Новости21:39
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В РАН раскрыли сроки и детали российской космической миссии к Венере

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что старт российской космической миссии к Венере произойдет в лучшем случае в 2029 году, а ее стоимость составит не менее 16 миллиардов рублей.
Ридус00:08

Коронавирус выявили у сотрудника поликлиники Хасынской райбольницы

Половина медперсонала отправлена на самоизоляцию Фото: Анжела УДАРЦЕВА Сегодня, 16 сентября, с 12.00 решено полностью закрыть поликлинику Хасынской райбольницы до конца смены для проведения санитарной обработки, а половина медперсонала отправлена на самоизоляцию.
Магаданская правда00:36

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
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За сутки в Алтайском крае 63 человека заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 59 пациентов, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:32
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