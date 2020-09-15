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RT на русском
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В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные лица объявлены в международный розыск по линии Интерпола.В источнике
С чего всё началось
«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении
.
RT на русском14:09
Подробнее о событии
RT на русском

В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

RT на русском14:09
Газета.Ru

Болгария перечислила «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

Газета.Ru13:36
РИА Новости

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

РИА Новости10:45
Эхо Москвы

Прокуратура Болгарии назвала настоящие имена трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Гебрева в 2015 году

Эхо Москвы13:04
РБК

В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

РБК11:56
Lenta.ru

Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком»

Lenta.ru11:43
Московский Комсомолец

Названы имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в Болгарии

Московский Комсомолец13:24

Азиатский банк развития улучшил экономический прогноз для Грузии

Тбилиси, 15 сентября 2020, 16:05 — REGNUM Согласно обновленному прогнозу Азиатского банка развития (АБР), экономика Грузии в 2020 году сократится не на 6%, как это предполагалось раньше, а на 5%. Об этом говорится в отчете, опубликованном 15 сентября на сайте организации.
Азиатский банк развития улучшил экономический прогноз для Грузии
REGNUM09:05

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»
Lenta.ru11:30
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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В Москве на пикетах против кредита Беларуси задержали семь человек

У здания администрации президента в центре Москвы задержали семерых человек, вышедших на одиночные пикеты против выдачи кредита Беларуси, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.
Дождь14:30

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,78-2,05%

Прогноз на среду "В нынешней ситуации российский рынок может двигаться дальше, недалеко рубеж в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, который при сохранении положительного внешнего фона может быть преодолен уже завтра", - полагает Александр Бахтин.
ТАСС12:47
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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
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В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
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Укравший в Выборге 700 млн руб. экс-чиновник заявил, что отдал половину за должность в мэрии Москвы

Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный за многомиллионное мошенничество и служебный подлог, заявил, что потратил часть похищенных денег на трудоустройство в мэрию Москвы.
Интерфакс10:42
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газета06:45
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