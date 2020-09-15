РБК 11

Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные лица объявлены в международный розыск по линии Интерпола.