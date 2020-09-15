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RT на русском
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В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные лица объявлены в международный розыск по линии Интерпола.В источнике
С чего всё началось
«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении
.
RT на русском14:09
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Московский Комсомолец

Названы имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в Болгарии

Московский Комсомолец13:24
RT на русском

В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

RT на русском14:09
Газета.Ru

Болгария перечислила «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

Газета.Ru13:36
Эхо Москвы

Прокуратура Болгарии уточнила запрос на объявление в международный розыск по линии Интерпола трех сотрудников ГРУ

Эхо Москвы16:02
РБК

В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

РБК11:56
Lenta.ru

Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком»

Lenta.ru11:43
РИА Новости

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

РИА Новости10:45

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
Известия08:34
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Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Если его не перехватит «МЮ»

Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал понять руководству клуба, что команде нужно усиление в атаке и лондонцы, которые уже вели переговоры с "Реалом" по Бэйлу, вернулись к этому вопросу на фоне заявлений мадридистов о том, что они готовы пойти на выплату части зарплаты валлийца.
Вести.Ru11:30

Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве умерли десять человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс16:06

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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