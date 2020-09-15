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RT на русском
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В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, данные лица объявлены в международный розыск по линии Интерпола.В источнике
С чего всё началось
«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 14:09
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Эхо Москвы

Болгарская прокуратура установила имена россиян, которых обвиняют в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы19:05
RT на русском

В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

RT на русскомвчера в 14:09
Lenta.ru

Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком»

Lenta.ruвчера в 11:43
Московский Комсомолец

Названы имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в Болгарии

Московский Комсомолецвчера в 13:24
РБК

В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

РБКвчера в 11:56
Газета.Ru

Болгария перечислила «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

Газета.Ruвчера в 13:36
РИА Новости

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

РИА Новостивчера в 10:45

Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн
REGNUM02:55
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Представитель "Трансконтейнера" подтвердил, что служба безопасности зафиксировала около 80 случаев поступления денег от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 млн руб. В компании сообщили, что способов, при помощи которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет компании средствами, не существует.
Коммерсантъ03:31
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газетавчера в 06:45
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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