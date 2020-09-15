Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.

С чего всё началось «Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении RT на русском вчера в 14:09