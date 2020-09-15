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РИА Новости
РИА Новости

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 14:09
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Болгария объявила настоящие имена троих россиян, участвовавших в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева

Эхо Москвы17:05
РБК

В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

РБКвчера в 11:56
Газета.Ru

Болгария перечислила «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

Газета.Ruвчера в 13:36
Московский Комсомолец

Названы имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в Болгарии

Московский Комсомолецвчера в 13:24
RT на русском

В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

RT на русскомвчера в 14:09
Lenta.ru

Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком»

Lenta.ruвчера в 11:43
РИА Новости

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

РИА Новостивчера в 10:45

МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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Forbes назвал Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира

Футболист испанского клуба «Барселона» Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания в понедельник, 14 сентября.
Известия14 сентября в 15:49

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русскомвчера в 16:26
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Совладелец «Башсоды» назвал законной сделку по объединению в 2013 году

Сделка по объединению предприятий "Каустик" и "Сода" в "Башкирскую содовую компанию" (БСК) в 2013 году была законной, заявил совладелец компании Дмитрий Пяткин в интервью газете "Коммерсантъ".
Интерфаксвчера в 03:17
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Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
РИА Новостивчера в 16:40

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известиявчера в 08:34
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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