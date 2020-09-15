В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении
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Названы имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство в Болгарии
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