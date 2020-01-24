с чего всё началось

Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже. По версии прокуратуры, они собирали информацию, представляющую государственную тайну.

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

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