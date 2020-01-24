Политика

Вести.RuВести.RuВ Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже. По версии прокуратуры, они собирали информацию, представляющую государственную тайну.
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Дмитрий Песков
Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:06
с чего всё началось
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 прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.
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