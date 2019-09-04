с чего всё началось

Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

Ранее Болгария предложила Москве пересмотреть «сомнительный исторический тезис» об освободительной роли для Европы войны СССР против Германии в годы Второй мировой войны. В российском посольстве выразили недоумение в связи с данным заявлением.

Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Происшествия Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

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Театры Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.

Театры Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

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Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Политика Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.

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Политика Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".

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Гаджеты Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.