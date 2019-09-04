Политика
RT на русскомЭкс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее Болгария предложила Москве пересмотреть «сомнительный исторический тезис» об освободительной роли для Европы войны СССР против Германии в годы Второй мировой войны. В российском посольстве выразили недоумение в связи с данным заявлением.
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Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 08:08
с чего всё началось
Болгарское внешнеполитическое ведомство заявило, что российской дипмиссии не стоит «занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».Взгляд.ру08:19
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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Украинский язык сочли выдуманным
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Общество
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