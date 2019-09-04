с чего всё началось

Опять политическая конъюнктура берет верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

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