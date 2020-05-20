Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

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