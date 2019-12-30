Энергетика
REGNUMВ Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»
Болгария с сегодняшнего дня, 1 января, начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше. Об этом сообщает болгарская газовая компания «Булгаргаз».
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Политика
Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Здоровье
5 лучших продуктов для профилактики заболеваний сердца и сосудов
Защитите свои артерии с помощью следующих 5 продуктов, которые могут помочь предотвратить атеросклероз.
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Кино
Вышел трейлер фильма «Тихое место 2»
Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Общество
Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан
По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Гаджеты
Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Экономика
Ульяновск перешел на «альтернативную котельную»
С сегодняшнего дня Ульяновск переходит на ценообразование в теплоснабжении по методу «альтернативной котельной».
Музыка
Лазарев объяснил, почему не победил на «Евровидении»
Российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев, дважды участвовавший в «Евровидении», заявил, что не рассчитывал на победу в вокальном конкурсе из-за его политизированности.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Общество
В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет
Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов
Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Хоккей
Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой по шее Пажо
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за свои действия в матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась массовая потасовка.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.