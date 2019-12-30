Болгария с сегодняшнего дня, 1 января, начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше. Об этом сообщает болгарская газовая компания «Булгаргаз».

В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»

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