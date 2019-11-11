Политика
РИА НовостиВ Боливии проведут новые выборы президента
Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы. Ранее все высшее руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку, в том числе спикер и первый вице-спикер сената.
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Вторая вице-спикер сената Боливии возьмёт на себя президентские полномочия
RT на русскомвчера в 18:33
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
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Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
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В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
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Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России
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Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
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Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.
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Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок
В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
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В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек
"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
Политика
Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".
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Общество
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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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Автомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
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Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.
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Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ
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Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» раскрыли все секреты расположения бензобаков в машинах.
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Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма
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Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года.
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).