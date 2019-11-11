Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Боливии проведут новые выборы президента

Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы. Ранее все высшее руководство страны во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку, в том числе спикер и первый вице-спикер сената.
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Верховную власть в Боливии получит вторая вице-спикер сената Аньес

Газета.Ru00:31

В Боливии проведут новые выборы президента

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Член Сената Боливии от оппозиции заявила, что станет и.о. президента

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Вице-спикер сената Боливии заявила о переходе власти к ней

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RT на русскомвчера в 18:33

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

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