Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии. В пресс-службе театра отметили, что по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство, поэтому ей следует обратиться в Пенсионный фонд РФ.

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

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