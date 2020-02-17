Общество

Газета.RuГазета.RuВ Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии. В пресс-службе театра отметили, что по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство, поэтому ей следует обратиться в Пенсионный фонд РФ.
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Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.
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Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
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