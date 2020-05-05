Два представителя менхенгладбахской «Боруссии» сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Rheinische Post. По информации источника, имена заразившихся не сообщаются, но известно, что один из них является футболистом, а второй — сотрудником гладбахского клуба.

В «Боруссии» выявили два случая заражения коронавирусом

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