Коронавирус
Нева СпортВ «Боруссии» выявили два случая заражения коронавирусом
Два представителя менхенгладбахской «Боруссии» сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Rheinische Post. По информации источника, имена заразившихся не сообщаются, но известно, что один из них является футболистом, а второй — сотрудником гладбахского клуба.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
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