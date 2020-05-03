Политика
Lenta.ruВ Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.Коммерсантъ08:31
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Политика
Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы
Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
Общество
Росгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников
«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве.
Lenta.ru 08:56
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
На востоке Японии у женщины повторно выявили коронавирус после двухнедельного карантина. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ореанда-Новости 03:11
Политика
Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Происшествия
Аэропорт «Рига» закрыли из-за потерявшегося дрона
Воздушное пространство рижского аэропорта закрыто из-за потерявшегося беспилотника, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается.
News.ru 09:51
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария с развитием коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 75 человек
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 75 человек.
УралПолит.Ru 03:41
Политика
Лукашенко решил не отменять белорусский парад Победы
Газета.Ru 09:23
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01 мая в 01:18
Политика
Трамп анонсировал в соцсетях показ фильма об украинском майдане
Создателем фильма является бывший советник Трампа, политический эксперт Майкл Капуто.
REGNUM 06:05
Происшествия
В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины
Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Футбол
Мяч в ворота «Зенита» включен в топ-50 лучших голов в истории ЛЧ
Известное французское издание France Football включило гол в ворота «Зенита» в топ-500 лучших голов в истории ЛЧ.
ProstoProSport 09:44
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Общество
Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
Армия и оружие
В Китае назвали строящийся российский авианосец «Москва» «морским царем»
Было сказано, что данный авианосец представляет реальную угрозу для ВМС США.
ГЛАС.RU 02:32
Общество
Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
Увеличение числа заразившихся коронавирусом в России может быть связано с тем, что выросло количество тестируемых на определение инфекции, заявил РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБК 08:01
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Здоровье
Лукашенко сравнил смертность от коронавируса и алкоголя в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране от алкоголя погибло в пять раз больше людей, чем от коронавируса.
Life.ru 06:12
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир.
Эхо Москвы 04:01