Политика
Lenta.ruВ Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить480
с чего всё началось
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.Коммерсантъ08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Общество
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом
35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета 16:10
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
БиГ не дала российским военным медикам продезинфицировать больницу
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич распорядился не пропускать в боснийский город Мостар группу российских военных медиков.
Вести.Ru вчера в 07:01
Общество
Природное средство против похмелья нашли ученые
Live24 вчера в 04:18
Космос
Бюджет NASA сократили: Curiosity может прекратить работу
Портал Поиск 12:34
Происшествия
Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране
Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.
Интерфакс 19:53
Происшествия
Во Владивостоке на карантин закрыли роддом и отделение гематологии
Карантин из-за коронавируса объявили в отделении гематологии краевой клинической больницы №2 и владивостокском роддоме №4, сообщает правительство Приморья.
РИА Новости 06:10
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Общество
Правительство изменило временные правила регистрации безработных
Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
Наука
Ученые разобрались, как бактерии кишечника влияют на память
Международная команда ученых, о работе которых рассказывает New Atlas, обнаружила убедительные доказательства, что симбиотические бактерии влияют на работу памяти.
Хайтек+ 01 мая в 05:18
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Политика
Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»
В этом году из-за коронавируса организаторы акции призвали всех желающих принять участие в "Бессмертном полку" на своих балконах, спев песню "День Победы".
Интерфакс 06:59
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV вчера в 10:21
Общество
В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении
В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
Кино
«Чем мы заняты в тени»: хроники бессмертного Нью-Йорка
Люди просто не были готовы и не знали, какое пришить клише "Чем мы заняты в тени" (который тогда в российском прокате получил убогое адаптационное название "Реальные упыри").
Сахалин.Инфо 20:47
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном российского бизнесмена
Известная модель Алеся Кафельникова уже месяц как вернулась из Дубая.
Kleo.ru 02:02
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Гаджеты
Флагман Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой впервые предстал на качественных неофициальных изображениях
Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView.
iXBT.com 17:02
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03