Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось

Босния и Герцеговина объяснила отказ от помощи России в борьбе с коронавирусом

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ08:31

Подробнее о событии

В Боснии и Герцеговине считают помощь РФ нежелательной

REGNUM10:50

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Lenta.ru07:35

Босния и Герцеговина объяснила отказ от помощи России в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ08:31

Российскую помощь в Боснии и Герцеговине признали нежеланной

News.ru08:02

Председатель президиума БиГ объяснил произошедшее с российскими военными

Вести.Ru07:42

Европейская страна объяснила отказ от помощи РФ в борьбе с COVID-19

Рамблер09:31

В президиуме Боснии объяснили отказ от российской гумпомощи

Национальная служба новостей07:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
2,8K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
1,7K
Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Общество

В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета 16:10
2
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
36
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
2,1K
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,6K
Политика

БиГ не дала российским военным медикам продезинфицировать больницу

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич распорядился не пропускать в боснийский город Мостар группу российских военных медиков.
Вести.Ru вчера в 07:01
2,2K
Общество

Природное средство против похмелья нашли ученые

Live24 вчера в 04:18
108
Космос

Бюджет NASA сократили: Curiosity может прекратить работу

Портал Поиск 12:34
1
Происшествия

Афганистан объявил о гибели мигрантов в Иране

Афганистан проверит сообщения о гибели мигрантов в Иране, сообщила BBC News.
Интерфакс 19:53
Происшествия

Во Владивостоке на карантин закрыли роддом и отделение гематологии

Карантин из-за коронавируса объявили в отделении гематологии краевой клинической больницы №2 и владивостокском роддоме №4, сообщает правительство Приморья.
РИА Новости 06:10
4
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
586
Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
160
Шоу-бизнес

Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
22
Общество

Правительство изменило временные правила регистрации безработных

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
6
Наука

Ученые разобрались, как бактерии кишечника влияют на память

Международная команда ученых, о работе которых рассказывает New Atlas, обнаружила убедительные доказательства, что симбиотические бактерии влияют на работу памяти.
Хайтек+ 01 мая в 05:18
1
Футбол

Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов

Говорит Москва 11:27
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
29
Политика

Путин примет участие в акции «Бессмертный полк»

В этом году из-за коронавируса организаторы акции призвали всех желающих принять участие в "Бессмертном полку" на своих балконах, спев песню "День Победы".
Интерфакс 06:59
10
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,7K
Политика

Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам

Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV вчера в 10:21
4,5K
Общество

В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
272
Кино

«Чем мы заняты в тени»: хроники бессмертного Нью-Йорка

Люди просто не были готовы и не знали, какое пришить клише "Чем мы заняты в тени" (который тогда в российском прокате получил убогое адаптационное название "Реальные упыри").
Сахалин.Инфо 20:47
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном российского бизнесмена

Известная модель Алеся Кафельникова уже месяц как вернулась из Дубая.
Kleo.ru 02:02
6
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
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Гаджеты

Флагман Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой впервые предстал на качественных неофициальных изображениях

Дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit), известный по видеоканалу Concept Creator в YouTube, специально для тематического ресурса LetsGoDigital создал рендеры и видеоролик грядущего смартфона Nokia 9.3 PureView.
iXBT.com 17:02
Путешествия

Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
1
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
1
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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