Политика
Lenta.ruВ Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить427
с чего всё началось
Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.Коммерсантъ08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия 00:30
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Общество
Власти Болгарии решили отменить чрезвычайное положение
Отменить чрезвычайное положение, введенное 13 марта для сдерживания распространения нового коронавируса, решили власти Болгарии, заявил премьер-министр республики Бойко Борисов 3 мая на брифинге, сообщает Sofia Globe.
ИА Красная Весна 08:13
Происшествия
В Новосибирске сообщили о восьмом умершем от коронавируса
В инфекционной больнице №1 Новосибирска умерла восьмая пациентка с коронавирусом.
Atas.info 07:40
Гаджеты
Обнародован график обновления смартфонов Huawei до Android 10
Европейский график обновления до версии Android 10 смартфонов Huawei появился в приложении Huawei Members.
Экономика сегодня 06:31
Общество
Правительство отменило запрет на вывоз масок из России
Правительство России отменило временный запрет на вывоз некоторых средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок.
Известия 07:08
Кино
В Белоруссии снимут сериал о достижениях страны
В Белоруссии планируют снять игровой многосерийный фильм о социально-экономических достижениях страны.
News.ru 11:30
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Вирусолог назвал глупостью решение провести парад Победы в Белоруссии
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что не может отменить парад Победы 9 мая из-за того, что президента не поймут жители страны.
News.ru 08:54
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», подошел к берегам России.
Lenta.ru 11:15
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 01 мая в 03:32
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском вчера в 07:25
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Общество
В Минздраве ответили на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса
Искоренить коронавирус SARS-CoV-2 не удастся и человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии, уверен главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
РИА Новости 10:39
Здоровье
Куйвашев рассказал о возможности открытия в Екатеринбурге центров КТ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, возможно ли в Екатеринбурге открыть амбулаторные центры компьютерной томографии.
Уральский меридиан 10:10
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58