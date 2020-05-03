Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович рассказал, почему в страну не пустили военных специалистов из России, которых ранее пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом.

с чего всё началось

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

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