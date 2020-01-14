Общество

ТВ ЦентрТВ ЦентрВ «Брауншвейгской» колбасе обнаружили ДНК лошади и перебор с нитратами

Как уточняется, в одной проверенной колбасе содержание нитрата натрия достигло 462 мг/кг, а в другой - 290 мг/кг. Также выяснилось, что в трех образцах присутствует ДНК лошади.
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