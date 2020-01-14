Общество
ТВ ЦентрВ «Брауншвейгской» колбасе обнаружили ДНК лошади и перебор с нитратами
Как уточняется, в одной проверенной колбасе содержание нитрата натрия достигло 462 мг/кг, а в другой - 290 мг/кг. Также выяснилось, что в трех образцах присутствует ДНК лошади.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Авто
В России стартовало производство Kia Seltos
На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Наука
Астрономы предложили объяснение гамма–фону
В работе ученые наложили друг на друга две карты одних и тех же областей ночного неба, одна из которых показывала гамма–фон, а другая — распределение вещества во Вселенной.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях
SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности, эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Экономика
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара» в категории грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков.
Общество
Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.
Энергетика
Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Армия и оружие
Почепскому артполку поступила новая техника на вооружение
Личный состав подразделений артполка уже завершил техническую приемку новой техники и переобучение на новый тип модернизированных машин.
Авто
В Сети продают «Волгу» ГАЗ-3102 за 5 млн рублей
ГАЗ-3102 с пробегом в 10 километров продается в интернете за 5 000 000 рублей.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Биатлон
Биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады
Российская биатлонистка Алена Мохова стала победительницей спринтерской гонки на 6 км на юношеской Олимпиаде в Лозанне.