Трагический инцидент произошел в понедельник в футбольном клубе «Гуарани Баже» из Бразилии. Защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во Флорианополисе во время прохождения процедур физиотерапии.

В Бразилии 22-летний футболист умер во время сеанса физиотерапии

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