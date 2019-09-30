Футбол
ЧемпионатВ Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Экономика
Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций
Правительство Украины планирует за пять лет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%, заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 05:57
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Единоборства
Александр Емельяненко: «Меня не выгоняли из „Ахмата“»
Раздули, мол, Емельяненко выгнали из «Ахмата».
Спорт-Экспресс 03:40
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Авто
Представлен доступный восьмиместный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Футбол
Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед»
33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.
Советский спорт 27 сентября в 15:14
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Общество
В МЧС опровергли запрет курить на балконе
Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.
Московский Комсомолец 28 сентября в 06:15
Кино
Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов
Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
Ведомости 06:03
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Ирина Нельсон призналась, что у них с Вячеславом Тюриным есть дети
Тюрин и Нельсон сохранили свою любовь, хотя, признается певица, семейная жизнь была не такой уж и гладкой.
Вечерний курьер 05:44
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат в выходные
ТАСС вчера в 17:17
Общество
В Петербурге продлили аренду легендарной «Пышечной на Желябова»
Власти Санкт-Петербурга продлили договор аренды нежилого помещения для пышечной на Большой Конюшенной улице, хорошо известной петербуржцам и гостям города как «Пышечная на Желябова» (по прежнему названию улицы).
REGNUM 06:19
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21
Авто
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России по цене 3 016 000 рублей.
Tvoe-avto.com 05:10
Гаджеты
В России раскупили все iPhone 11 Pro и Pro Max
Компания Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
UfaTime.ru 04:14