Футбол

ЧемпионатЧемпионатВ Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.
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В Бразилии матч женских футбольных команд завершился со счётом 56:0

RT на русском03:32

Женская команда «Фламенго» провела самый результативный матч в истории бразильского футбола

Матч ТВ03:15

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

Чемпионатвчера в 19:15

В Бразилии футбольная команда забила 56 голов за игру. Это второй результат в истории

Sport24.ru02:32

В Бразилии сыгран один из самых результативных матчей в истории

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Один из самых результативных матчей в истории футбола

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В Бразилии сыгран сверхрезультативный матч. Забито 56 голов

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