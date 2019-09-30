В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

Все про Спорт ру

Экономика Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций Правительство Украины планирует за пять лет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%, заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

Фигурное катание Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.

Армия и оружие Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Волейбол Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.

Экономика Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Авто Представлен доступный восьмиместный минивэн от GM и SAIC Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.

Футбол Хонда попросился в «Манчестер Юнайтед» 33-летний футболист находится в статусе свободного агента, но при этом работает в тренерском штабе сборной Камбоджи.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Футбол Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.

Политика Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.

Общество В МЧС опровергли запрет курить на балконе Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.

Кино Минкульт и Фонд кино создадут базу данных о господдержке фильмов Минкульт и Фонд кино в середине октября запустят базу данных с информацией об объемах господдержки производства российских фильмов и их успеха в прокате, сообщили газете «Коммерсантъ» министр культуры Владимир Мединский и исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Шоу-бизнес Ирина Нельсон призналась, что у них с Вячеславом Тюриным есть дети Тюрин и Нельсон сохранили свою любовь, хотя, признается певица, семейная жизнь была не такой уж и гладкой.

Общество В Петербурге продлили аренду легендарной «Пышечной на Желябова» Власти Санкт-Петербурга продлили договор аренды нежилого помещения для пышечной на Большой Конюшенной улице, хорошо известной петербуржцам и гостям города как «Пышечная на Желябова» (по прежнему названию улицы).

Технологии Банки тестируют новый способ платежей Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".

Происшествия Саратовский депутат погиб в ДТП Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Общество Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.

Авто Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России по цене 3 016 000 рублей.