Футбол
ЧемпионатВ Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.
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Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Путин приехал в Париж попрощаться с Жаком Шираком
Российский президент Владимир Путин приехал в Париж для того, чтобы проститься с экс-главой Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
Газета.Ru 05:25
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Авто
Suzuki привезет на автосалон в Токио концепт Hustler
В рамках автосалона в Токио японский автопроизводитель покажет концепт нового поколения Suzuki Hustler.
Тарантас Ньюс 02:48
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Футбол
Почему Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака", попросив об отставке сразу после домашнего поражения от "Оренбурга".
Газета.Ru вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +19 °С в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчива.
RT на русском 05:09
Политика
На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов
Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.
Эхо Москвы 09:32
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.
Вести.Ru 09:01
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года
В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:49
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru вчера в 12:22
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Путешествия
Россию включили в список на электронные визы в Саудовскую Аравию
Как сообщало ИА REGNUM, с 28 сентября 2019 года Саудовская Аравия впервые начала выдавать электронные туристические визы.
REGNUM 08:53
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
33 смартфона и планшета от Huawei и Honor получат Android 10
Владельцы Honor 20, 20 Pro, V20 и Magic 2 смогут скачать Android 10 уже в конце октября, а все остальные модели получат соответствующее обновление лишь в ноябре или декабре.
Дни24 04:50
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Экономика
Роскосмос дорабатывает проект спутниковой системы связи «Эфир»
Проект «Эфир» глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы реализуется «Российскими космическими системами» (РКС) с 2015 года.
REGNUM 08:47
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
Вести.Ru вчера в 13:04
Общество
За большими заказами на верфи Петербурга пришли большие проблемы
На «Адмиралтейских верфях», например, сегодня состоялась торжественная церемония резки металла на третий морозильный рыболовный траулер для Русской рыбопромышленной компании (фактически это означает начало строительства).
РБК Санкт-Петербург 09:23