В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.

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