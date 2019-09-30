Футбол
ЧемпионатВ Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Общество
Минтруд предупредил о фейковых пособиях в 115 тысяч рублей
Минтруд предупредил о действующих в социальных сетях мошенниках, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.
Российская газета 04:30
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Комсомольская правда 04:12
Культура
На ТНТ стартует 20-й сезон мистического шоу «Битва экстрасенсов»
В субботу на канале ТНТ состоится премьера 20-го, юбилейного сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов».
Вокруг ТВ 27 сентября в 06:52
Экономика
Россельхознадзор прокомментировал сообщения о росте цен на молочку
Россельхознадзор не ожидает роста цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября текущего года, напротив, ведомство допускает снижение себестоимости продукции уже в 2020 году, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
РИА Новости 05:02
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Армия и оружие
Кадры атаки на саудовские НПЗ попали на видео
На кадрах видно, как снаряды попадают в резервуары и взрываются. После этого на заводе начинаются пожары.
News.ru 05:11
Кино
Григорий Распутин во втором трейлере фильма «King’s man: Начало»
Кинокомпания 20th Century Fox на своём официальном YouTube-канале опубликовала второй трейлер фильма «King’s man: Начало».
Игромания.ру 05:08
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru вчера в 06:47
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Игры
22 игры с высшей оценкой от Игромании. За всю историю журнала и сайта
Игромании сегодня исполняется двадцать два, а в день рождения принято вспоминать лучшие моменты прошедших лет.
Игромания.ру 04:00
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Финансы
Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о размещении Казначейством на депозитах в ВЭБ.РФ до 200 млрд руб. из средств федерального бюджета.
РБК 04:56
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 28 сентября в 04:53
Общество
Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов
Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни.
Известия 03:37
Политика
Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками
Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Музыка
Лейбл Тимати отобрал у L’One песни
Вечерняя Москва 28 сентября в 22:36
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели новых iPhone
Самым дорогим в стал iPhone 11 Pro Max в России его будут продавать за 132 тысячи рублей.
АБН 03:39
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21