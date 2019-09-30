Футбол

ЧемпионатЧемпионатВ Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.
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В Бразилии сыгран один из самых результативных матчей в истории

Евро-футбол.ру02:16

Женская команда «Фламенго» провела самый результативный матч в истории бразильского футбола

Матч ТВ03:15

В Бразилии сыгран сверхрезультативный матч. Забито 56 голов

Спорт-Экспресс02:35

В Бразилии футбольная команда забила 56 голов за игру. Это второй результат в истории

Sport24.ru02:32

В Бразилии матч женских футбольных команд завершился со счётом 56:0

RT на русском03:32

Один из самых результативных матчей в истории футбола

Все про Спорт ру00:31

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

Чемпионатвчера в 19:15
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
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