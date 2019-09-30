Футбол
ЧемпионатВ Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
В субботу, 28 сентября, произошло событие, которое войдёт в историю мирового футбола. Женская команда «Фламенго» взяла верх над «Греминьо» со счётом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный «твиттер» команды сообщает, что это самый крупный счёт в истории лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Общество
Эксперты назвали самые популярные летом у иностранцев регионы РФ
Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область стали самыми популярными регионами РФ у иностранцев летом 2019 года, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
Утром 30 сентября рубль укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Московский Комсомолец 03:14
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Российская газета вчера в 16:46
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Снижение ставок (кроме продукта "Военная ипотека" и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Российская газета 03:36
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru вчера в 19:45
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Армия и оружие
Китай покажет на параде новую ракету, способную достичь США
Военное обозрение 03:22
Армия и оружие
«Калибр» признали самой мощной российской противокорабельной ракетой
Российская крылатая ракета «Калибр» является мощным оружием, заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
Политическая Экспертиза вчера в 11:28
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru вчера в 06:21
Политика
Чьи интересы лоббируют свердловские депутаты Госдумы. Исследование «Трансперенси»
Депутаты Госдумы от Свердловской области попали в группы интересов по самым различным направлениям, от ФСБ до медицинского лобби.
Znak.com 02:30
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Армия и оружие
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
РИА Новости 28 сентября в 07:42
Футбол
Александр Мостовой: В будущем тренером «Спартака» назначат иностранца
Экс-футболист российской сборной Александр Мостовой предположил, что в следующий раз пост главного тренера московской команды «Спартак» займет специалист из-за рубежа.
Вечерняя Москва вчера в 14:59
Авто
ФКУ ИК-7 УФСИН и Архангельский ЦБК запустили второй проект в рамках кластера «ПоморИнноваЛес»
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области и Архангельский ЦБК запустили второй проект в рамках кластера «ПоморИнноваЛес».
Эхо Севера 02:02
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Технологии
Мошенники получают телефоны жертв из баз ГИБДД, Росреестра и парковок
Сегодня, 30 сентября 2019 года, стало известно, что мошенники чаще всего получают номера телефонов будущих жертв из баз данных ГИБДД и Росреестра.
Саминвестор 01:42
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с тем, кто подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 21:42
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под обращением волонтеров к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков, по данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе
В городе Балашиха, расположенном в Московской области, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гражданки Германии, об этом 29 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.
REGNUM вчера в 14:06
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru вчера в 03:43